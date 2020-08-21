Незадолго до смерти выдающийся украинский ученый Борис Патон назвал фамилию того, кто, по его мнению, достоин занять вместо него пост президента Национальной академии наук Украины. Это Анатолий Загородный.

О потенциальном преемнике академик упомянул в интервью, которое дал "Правительственному курьеру" в середине июля.

Выборы президента НАНУ должны были состояться в апреле, но были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Корреспондент издания спросил у Патона, который свою кандидатуру впервые за много лет не выставлял, за кого он будет голосовать.

"Я с выбором уже определился: голосовать за академика Анатолия Загородного, занимающего пост вице-президента нашей Академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", - ответил ученый.

По мнению Патона, Загородный максимально положительно зарекомендовал себя в работе, которой занимается согласно должностным обязанностям в президиуме НАНУ. Вместе с тем у него есть огромный опыт в украинской науке.

Отдельно ученый предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ тех, кто имеет большие властные амбиции, но настоящей наукой не занимались.

"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой они видят себя руководителем, не имея для этого достаточных компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых также встречаются такие, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", - отметил Патон.

Как писала "Страна", выборы президента НАНУ первоначально были назначены на 16 апреля. На пост подали свои кандидатуры пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

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