Перед смертью Патон рассказал, кого видит вместо себя на посту главы НАНУ
Незадолго до смерти выдающийся украинский ученый Борис Патон назвал фамилию того, кто, по его мнению, достоин занять вместо него пост президента Национальной академии наук Украины. Это Анатолий Загородный.
О потенциальном преемнике академик упомянул в интервью, которое дал "Правительственному курьеру" в середине июля.
Выборы президента НАНУ должны были состояться в апреле, но были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Корреспондент издания спросил у Патона, который свою кандидатуру впервые за много лет не выставлял, за кого он будет голосовать.
"Я с выбором уже определился: голосовать за академика Анатолия Загородного, занимающего пост вице-президента нашей Академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", - ответил ученый.
По мнению Патона, Загородный максимально положительно зарекомендовал себя в работе, которой занимается согласно должностным обязанностям в президиуме НАНУ. Вместе с тем у него есть огромный опыт в украинской науке.
Отдельно ученый предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ тех, кто имеет большие властные амбиции, но настоящей наукой не занимались.
"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой они видят себя руководителем, не имея для этого достаточных компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых также встречаются такие, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", - отметил Патон.
Как писала "Страна", выборы президента НАНУ первоначально были назначены на 16 апреля. На пост подали свои кандидатуры пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.
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