По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, к 13 августа в странах - членах ЕС зарегистрированы сразу 32 случая заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Об этом сообщается в Фейсбук Центра общественного здоровья.

Больше всего заболевших (28 человек) в Греции. Еще по два случая выявлены в Румынии и Италии. Также известно о вспышке лихорадки в испанской провинции Севилья, где пострадали 12 человек.

Это заболевание зарегистрировали и в США. К 11 августа в 29 штатах появились инфицированные вирусом лихорадки Западного Нила. В общем там отмечено 22 случая заболевания.

За 6 месяцев 2020 года в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания этой инфекцией.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В 1937 году возбудитель лихорадки был впервые изолирован у женщины, проживавшей в районе Западного Нила (в Уганде). В 1953 году его обнаружили у птиц в районе дельты Нила. Отсюда и название заболевания.

Главным его источником и резервуаром в природе являются птицы. Иногда - мелкие млекопитающие, грызуны, летучие мыши. В то же время у них концентрация вируса небольшая, сохраняется он недолго.

Основными переносчиками вируса считаются комары рода Culex, которые заражаются, питаясь кровью инфицированных птиц. Комары передают вирус людям и животным.

Сезонность лихорадки - летне-осенняя.

Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Чтобы защититься от укусов комаров:

выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

используйте средства от этих насекомых;

при необходимости проводите дезинсекцию помещений.

Особое внимание обращайте на меры профилактики во время путешествий в страны, где регистрируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Почти у 80% инфицированных людей болезнь имеет бессимптомное течение. В 20% в течение 3-14 дней после заражения проявляются симптомы: повышение температуры, головная боль, усталость, боль в мышцах, суставах, спине, тошнота, рвота, иногда сыпь на теле.

В одном из 150 случаев инфицирования вирусом лихорадки Западного Нила развивается тяжелая форма. Ее симптомы: головная боль, высокая температура, ригидность затылочных мышц, помрачение сознания, дезориентация, кома, тремор, судороги, мышечная слабость и даже паралич.

Как писала "Страна", два года назад в Европе было немало случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

А в прошлом году греческие власти призывали туристов беречься от комаров, чтобы не подцепить эту болезнь.