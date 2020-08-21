Кандидат в мэры Киева Притула хочет повысить тарифы в столице
Шоумен и кандидат в мэры Киева от политической партии "Голос" Сергей Притула, чья теща не явилась в суд по делу о наезде на человека, предлагает повысить коммунальные тарифы.
Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег".
Притула рассказал, что видит решением проблемы питьевой воды в Киеве только через повышение тарифов.
"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", - отметил Притула.
Притула отметил, что решение о повышении коммунальных тарифов не совсем понравится общине.
Ранее "Страна" рассказывала, что тещу телеведущего и кандидата в мэры Киева Притулы судят за ДТП, совершенное 22 августа.
Также мы писали, что в разгар Евромайдана кандидата в мэры Киева Притулу оштрафовали за совершение ДТП.