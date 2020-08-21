Шоумен и кандидат в мэры Киева от политической партии "Голос" Сергей Притула, чья теща не явилась в суд по делу о наезде на человека, предлагает повысить коммунальные тарифы.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Притула рассказал, что видит решением проблемы питьевой воды в Киеве только через повышение тарифов.

"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", - отметил Притула.

Притула отметил, что решение о повышении коммунальных тарифов не совсем понравится общине.

Ранее "Страна" рассказывала, что тещу телеведущего и кандидата в мэры Киева Притулы судят за ДТП, совершенное 22 августа.

Также мы писали, что в разгар Евромайдана кандидата в мэры Киева Притулу оштрафовали за совершение ДТП.