Возвращение жесткого карантина

Когда позавчера было объявлено об антирекорде в 1967 новых больных за сутки, прогноз о преодолении рубежа "2000" напрашивался сам по себе. Но никто не мог предположить, что он оправдается уже на следующий день, причем новый антирекорд будет "с запасом": вчера Минздрав сообщил, что количество новых больных 2134. И это уже заставляет думать о том, что в Украине начался галопирующий рост эпидемии, который был заторможен жестким карантином.

Подобные новости с коронавирусного фронта вынудили и власть объявить о жестких решениях. Вчера Кабмин сообщил о том, что в красную зону карантина попали Черновцы, Беляевка Одесской области, а также несколько районов и районных центров Западной Украины. Их попадание в красную зону означает возвращение жесткого весеннего карантина – с запретом на работу общественного транспорта, неработающими школами, спортзалами, фитнес-центрами, ТРЦ и ресторанами.

Оранжевая зона – менее жесткая: там из всего перечисленного должны закрыться только спортзалы и фитнес-центры. Но зато в эту зону вошли полуторамиллионный Харьков, все три областных центра Галичины и Ужгород.

В отличие от предыдущих карантинных историй, нынешняя вполне логична и объяснима. И в Черновцах, и в Харькове со Львовом не могут не понимать, чем вызвано принятое правительством решение. Однако теперь возникает вопрос: будет ли оно выполняться.

Когда карантин объявили весной решением правительства, все плевались, но никто не ставил под сомнение само решение (разве что кроме подпольно работавших ресторанов и салонов красоты). Однако после этого были эксперименты с делегированием полномочий на места, которые закончились тем, что центр раздавал угрожающие рекомендации, а местные власти их успешно проигнорировали.

И в свете этих экспериментов теперь никто не понимает: решение Кабмина о том, что в Черновцы и Коломыю возвращается максимально жесткий карантин – это рекомендация или директива к выполнению? И то же касается вопроса о закрытии спортзалов в Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Ужгороде.

Об этом мы узнаем в понедельник, когда решение правительства начнет (или не начнет) действовать. Но если не начнет, то Кабмину придется применять меры принуждения. Поскольку ситуация с коронавирусом перестает быть шуточной, и в Украине должен быть орган власти, способный принимать непопулярные решения.

Минский ультиматум Москвы: отменит ли Рада свое постановление?

Непопулярные в определенных кругах решения требуются и от Верховной Рады. Вчера Леонид Кравчук сообщил о совместном ультиматуме, который на переговорах в Минске выдвинули представители России и сепаратистских "республик".

Основная его суть: процессы обмена пленными, разведения сил и вооружений, а также подготовка встречи лидеров стран "Нормандской четверки" приостанавливаются и будут заблокированы до тех пор, пока украинский парламент не пересмотрит свое постановление о назначении местных выборов.

Понятно, что Москву и сепаратистов не слишком волнуют те пункты, которые касаются избрания Житомирского или Тернопольского облсовета. Они выступают против одного конкретного пункта, где записано, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не могут состояться до тех пор, пока украинско-российская граница не будет передана под контроль Киева.

Демарш Москвы, Донецка и Луганска вполне объясним: еще тогда, когда Верховная Рада приняла свое решение, оппозиция и СМИ объяснили, что парламент этим пунктом денонсировал Минские соглашения. А если Минские соглашения денонсировали, то о каком разведении войск или обмене пленными может идти речь?

Так или иначе на поставленный в Минске ультиматум украинской власти придется ответить. Потому что украинские политики могут сколько угодно играть в игру "Пересмотр Минских соглашений", но только до тех пор, пока игра идет во внутренней политике. А во внешней политике такие игры не пройдут.

Нацсовет против ТВ: незаконные решения по "КРТ" и "112"

Сразу два скандала устроил вчера главный орган цензуры на телевидении – Нацсовет по ТВ и радио. Сначала он принял решение не продлевать лицензию телеканалу "Киевская Русь", а потом решил устроить внеплановую проверку телеканалу "112".

И то, и другое решение не имеют под собой никаких оснований. Лицензию "КРТ" не продлили из-за того, что у телеканала есть три предупреждения, вынесенные Нацсоветом в… 2005, 2006 и 2016 годах.

Уже сами даты этих предупреждений говорят о том, что решение Нацсовета лишено здравого смысла. Однако даже если забыть о здравом смысле и помнить лишь о юридической части, то и тут ничего не сходится: первые два предупреждения – в 2005-м и 2006-м – выносились еще до того, как "КРТ" получил нынешнюю лицензию. Соответственно, с получением лицензии все предыдущие претензии автоматически были аннулированы.

Телеканал уже подал в суд на Нацсовет, и практически нет сомнений, что решение суда будет на его стороне. А вот "112" не может обжаловать решение о внеплановой проверке, хотя его законность настолько же нулевая. Поводом стали слова лидера запрещенной Компартии Петра Симоненко о том, как необходимо выполнять Минские соглашения: отвести войска с линии разграничения в казармы и начать диалог с Донецком и Луганском о том, какую форму автономии они хотят.

Этот рецепт может кому-то не нравиться, но он вполне укладывается в рамки Минских соглашений, подписанных Петром Порошенко и пролонгированных в Париже Владимиром Зеленским.

Так что к словам Симоненко придраться нельзя – в отличие от неоднократных заявлений политиков правого толка о том, что "Донбасс нужно отгородить стеной", которые, по сути, являются поощрением сепаратизма. И если такие заявления Нацсовет не смущает, то нужно проверить его членов на соответствие государственной политике.

Навальный в коме: покушение или провокация?

Вчера произошел инцидент, который может иметь серьезные последствия. Неформальный лидер российской оппозиции Алексей Навальный в аэропорту Томска выпил чай, пошел в самолет, а из самолета его вынесли на носилках в аэропорту Омска, где лайнер совершил вынужденную посадку. Сейчас политик находится в коме, его соратники заявляют, что его отравили.

Пока в этой истории мало что ясно. Из исторических аналогий она больше всего напоминает историю с отравлением Виктора Ющенко, в которой даже 16 лет спустя точка не поставлена. Станет ли ясно, как и чем отравился Навальный, – в ближайшее время или вообще, – это тоже вопрос.

Естественно, еще до нахождения до ответа на него в СМИ и соцсетях стали гулять три основные версии: первая – режим Путина продолжает убирать своих противников, вторая – Навального отравил кто-то из его окружения, чтобы подставить Путина, потому что Кремлю вся эта ситуация невыгодна. Третья - Навального отравила "третья сила", чтоб подставить руководство России.

Тем более, что и дата выбрана предельнотсимволичная - ровно 80 лет назад, 20 августа 1940 года, сотрудники спецслужб Иосифа Сталина совершили покушение на его главного противника – Льва Троцкого, и спустя сутки советский оппозиционер номер один умер.

Впрочем, ни пропутинскую, ни антипутинскую версию в ближайшее время доказать никто не сможет, однако сейчас главное даже не в этом. А в том, захочет ли Запад использовать историю с отравлением Навального для усиления напряженности в отношениях с Москвой.

Первая реакция лидеров Германии и Франции на вчерашней совместной пресс-конференции была отнюдь не примирительной: Меркель и Макрон пока никого не обвиняли, но заявили, что "будут требовать объяснений". А это уже за пределами дипломатической этики, так как "требовать объяснений" можно у подчиненных, но не у руководства независимого государства.

Поэтому вполне вероятно, что мир ожидает новый виток международной напряженности. Который вкупе с белорусской ситуацией может привести к самому сильному обострению с 2014 года.

Посадит ли Бацька оппозицию за "захват власти"?

Тем временем в Беларуси пока определенное затишье.

Акции протеста идут на спад. Крупнейшие предприятия так и не остановились, а Лукашенко не только продолжал демонстрировать, что контролирует ситуацию в стране, но и перешел в наступление на недавно образованный Координационный совет оппозиции. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело на участников этого совета по статье о захвате власти.

И формально белорусские правоохранители правы. Если бы штаб оппозиции назвал себя чем-то вроде Координационного совета по защите демократии, придраться к ним было бы гораздо сложнее. Но оппозиционеры решили действовать нагло и объявили себя Координационным советом по передаче власти.

Таким образом, уголовная статья зашита уже в самом названии созданного органа.

Что, кстати, очень глупо, поскольку оппозиционеры явно натянули на себя те функции, которые они на сегодняшний день выполнить не в состоянии, однако из-за таких "понтов" под Уголовный кодекс они подставились.

Правда, таким образом лидеры протеста демонстрируют, что в своей борьбе за власть готовы идти до конца. Однако это же означает, что и Бацька может принять брошенную ему перчатку и тоже идти до конца.

Важным будут события в выходные - на воскресенье оппозиция зовет всех своих сторонников на марш в Минск. По сути тогда и станет понятно - смогут ли противники Лукашенко переломить ситуацию или нет.