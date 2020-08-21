Медики Омска, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, рассказали журналистам о его состоянии. Диагноз пока определить так и не удалось, но у политика точно нет отека мозга, о котором сообщалось ранее.

Об этом пишет РИА Новости.

Состояние Навального к ночи четверга оценивается как стабильно тяжелое. Однако точного диагноза все еще нет.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко (именно там лежит оппозиционер) заявил, что у пациента не нашли признаков инсульта, инфаркта и инфекционных поражений, в том числе коронавируса. В Минздраве Омской области добавили, что не наблюдается и отека мозга.

В больнице сказали, что отравление, о котором пишут журналисты, - лишь одна из возможных причин состояния Навального.;

Что касается текущего лечения, то проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, согласована тактика лечения и обследования вип-пациента.

В пятницу в Омск приедут специалисты из Москвы для проведения расширенного консилиума.

Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", - говорится в сообщении омского минздрава.

Как писала "Страна", Навальному внезапно стало плохо в самолете рано утром в четверг.

Его пресс-секретарь практически сразу же заявила, что оппозиционера отравили.