В Херсонской области выявлены мужчина и женщина, заболевшие туляремией, сообщает ГУ "Херсонский ОЛЦ МЗ Украины".

У обоих 7 августа появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5° С.

При этом за медицинской помощью больные обратились только 13 августа. Медики взяли материал для исследования и назначили лечение.

В рамках эпидрасследование специалисты лабораторного центра выяснили, что человек работает егерем, во время обхода 03.08.2020 в лесу нашел полумертвого зайца. Во время его обработки дома вместе с женой получили травмы кистей рук.

По результатам лабораторных исследований ГУ "Херсонский областной лабораторный центр МЗ Украины" в биоматериале от обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis.

Туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заразиться люди и животные. Особенно восприимчивыми являются кролики, зайцы, грызуны.

Механизмы и пути передачи инфекции:

контактный - вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями;

алиментарный - из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов;

аерогенный (воздушно-пылевой) - во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража;

трансмиссивный - инокуляция возбудителя насекомыми (иксодовые и гамазовые клещи, слепни, комары, блохи).

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