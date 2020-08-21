В Голосеевском районе столицы автомобиль насмерть сбил лося, которого ранее неоднократно видели гуляющим по зеленой зоне.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Отмечается, что 20 августа около 6 утра полицейские получили сразу несколько сообщений о животном, которое ходит по проезжей части. Автопатруль заметил лося на улице Гринченко. На помощь прибыли сразу несколько экипажей. Полицейские смогли загнать 500-килограммовое животное в зеленую зону и удерживать его там.

Полицейские сообщили о лосе в соответствующие службы и дожидались приезда специалистов, когда проезжающий мимо поезд подал звуковой сигнал и напугал животное.

Перепуганный лось бросился бежать в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежал на проезжую часть, где и произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

"К сожалению, в результате ДТП величественное животное погибло", - написали в полиции.

Ранее "Страна" публиковала видео, как на Южном мосту в Киеве Mercedes насмерть сбил лося.

Еще мы рассказывали, что лося исключили из Красной книги Украины и разрешили на него охотиться.