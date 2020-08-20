В Печерском районе Киева появился преступник, который нападает на женщин. В среду он набросился на одну из жертв у порога ее дома на бульваре Леси Украинки.

Об этом "Стране" сообщил информированный источник в Национальной полиции.

19 августа правоохранителям поступило заявление от 28-летней киевлянки, которая накануне стала жертвой преступника восточной наружности. Как рассказала потерпевшая, вечером она возвращалась с работы и уже открывала дверь своего подъезда, когда рядом появился молодой смуглый мужчина. Он зашел за ней в подъезд и принялся вырывать из рук сумку с телефоном и деньгами.

Женщина оказала сопротивление и начала кричать. Это только разозлило нападавшего, который несколько раз ее ударил и разбил ее телефон, по которому она пыталась вызвать полицию. Однако, вероятно, испугавшись, что кто-то из соседей выйдет на крики, он убежал. Не исключено, что он намеревался ограбить и изнасиловать жертву.

Полиция сейчас отсматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы составить фоторобот преступника, определить маршрут его передвижений и задержать. По некоторым данным, преступник со схожими приметами уже совершал несколько нападений на женщин: он подстерегал их возле подъездов в центре Киева. Оперативники пытаются установить, один ли это человек или просто так совпало.

По последнему эпизоду в Печерском районе столицы полиция начала расследование по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное причинение легких телесных повреждений). Решается вопрос о дополнительной квалификации по поводу разбоя и попытки изнасилования, а также объединения с другими эпизодами.

Как писала "Страна", в январе полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать и убить девушку в Киеве на Рождество.

Мы также сообщали, что в столице мужчина изнасиловал студентку, представившись известным продюсером.