Теща кандидата в мэры Киева шоумена Сергея Притулы, которой на 20 августа был назначен суд за наезд на человека, не явилась на заседание суда по своему делу.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передают Украинские новости.

"Суд отложили, поскольку [Лилия] Сопельник не явилась в суд", - сказал он.

По словам Сухова, она не явилась из-за пребывания в больнице: "у нее якобы криз".

При этом он не уточнил, когда именно состоится следующее заседание.

Ранее сообщалось, что Притула баллотируется в мэры Киева, от партии с мизерной поддержкой.

Еще мы рассказывали, что Притула, Сенцов и украинские музыканты сняли клип в поддержку протестующих в Беларуси.