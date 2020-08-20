В Германии обяжут гулять с собаками минимум дважды в день и не оставлять питомцев надолго одних
Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клокнер анонсировала принятие нового закона, который касается обращения с собаками. В случае его вступления в силу хозяева четвероногих питомцев будут обязаны выгуливать их не менее двух раз в день как минимум час.
Об этом сообщает ВВС.
Приблизительно в каждом пятом немецком доме есть собака, всего в Германии больше девяти миллионов собак содержатся в качестве домашних животных в стране. И правительство озаботилось их правами.
"Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать", - заявила Клокнер.
Кроме условий выгула, в новом законе прописаны следующие правила:
- запрет на длительное содержание собак на цепи;
- запрет оставлять питомцев одних на весь день;
- запрет заводчикам ухаживать за более чем тремя пометами одновременно;
- щенки должны проводить минимум четыре часа в день в обществе людей, чтобы нормально социализироваться.
Также будут регламентироваться минимальная площадь и максимальная температура для помещений, где живут собаки.
Эти нововведения, по словам министра, основаны на рекомендациях экспертов по обеспечению защиты и благополучия животных.
В Немецкой ассоциации собак уже заявили, что закон хорошо задуман, но невыполним. А многие владельцы собак отмечают, что, хотя большинство четвероногих, безусловно, должны много гулять, но что делать, если питомец старый и немощный или хозяин в силу состояния здоровья не способен обеспечить часовую активность на свежем воздухе. Также непонятно, кто и как будет контролировать соблюдение закона.
Как сообщала "Страна", три года назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о гуманном отношении к животным.
Этот документ усилил ответственность за жестокое обращение с животными.