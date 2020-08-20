Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клокнер анонсировала принятие нового закона, который касается обращения с собаками. В случае его вступления в силу хозяева четвероногих питомцев будут обязаны выгуливать их не менее двух раз в день как минимум час.

Об этом сообщает ВВС.

Приблизительно в каждом пятом немецком доме есть собака, всего в Германии больше девяти миллионов собак содержатся в качестве домашних животных в стране. И правительство озаботилось их правами.

"Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать", - заявила Клокнер.

Кроме условий выгула, в новом законе прописаны следующие правила:

запрет на длительное содержание собак на цепи;

запрет оставлять питомцев одних на весь день;

запрет заводчикам ухаживать за более чем тремя пометами одновременно;

щенки должны проводить минимум четыре часа в день в обществе людей, чтобы нормально социализироваться.

Также будут регламентироваться минимальная площадь и максимальная температура для помещений, где живут собаки.

Эти нововведения, по словам министра, основаны на рекомендациях экспертов по обеспечению защиты и благополучия животных.

В Немецкой ассоциации собак уже заявили, что закон хорошо задуман, но невыполним. А многие владельцы собак отмечают, что, хотя большинство четвероногих, безусловно, должны много гулять, но что делать, если питомец старый и немощный или хозяин в силу состояния здоровья не способен обеспечить часовую активность на свежем воздухе. Также непонятно, кто и как будет контролировать соблюдение закона.

Как сообщала "Страна", три года назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о гуманном отношении к животным.

Этот документ усилил ответственность за жестокое обращение с животными.