Ваньо Петков Тодоров выявил тело умершего брата во дворе его дома. Полиция, которая немедленно начала расследование, вышла на соседа, который (как показали свидетели) спорил накануне с жертвой и ударил его палкой.

Тодоров активно участвовал в расследовании дела. В частности, он указывал на определенные невыясненные обстоятельства, а именно, исчезновение некоторых предметов из дома брата. В то же время полиция квалифицировала преступление как убийство и завершила досудебное расследование.

Тогда Тодоров обратился в прокуратуру с жалобой не невозможность получить процессуальный статус по делу и ходатайствовал о переквалификации преступления на разбой с ограблением при отягчающих обстоятельствах с убийством. Он настаивал на том, что расследование было неполным. Прокуратура отказала в удовлетворении ходатайства, сославшись на практику Верховного суда страны, согласно которой потерпевшим по делу мог быть признан только наследник, которому был нанесен моральный вред в результате правонарушения, а именно муж или жена, родители и дети жертвы.

В ходе первого судебного заседания по этому делу Тодоров подал ходатайство о привлечении его к делу, в том числе, как гражданского истца, требуя возмещение убытков за предметы, которые, как он утверждал, были похищены из дома брата. Но суд, установив, что Тодоров был единственным наследником погибшего, тем не менее отклонил это ходатайство, сославшись на позицию Верховного суда по этому вопросу. Обжалование такого решения успеха не имело. В конечном итоге подозреваемый в преступлении был признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы.

Тодоров обратился в Европейский суд по правам человека, передает информационный ресурс "ECHR. Ukrainian Aspect" (решение ЕСПЧ по делу "Ваньо Тодоров против Болгарии" (№31434/15)).

Ссылаясь на статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, он жаловался на то, что расследование было неполным, а также на то, что национальные суды отказались предоставить процессуальный статус в уголовном производстве в связи с убийством брата, утверждая, что ему таким образом препятствовали участвовать в производстве и требовать возмещение убытков за его потерю в результате смерти.

Суд в Страсбурге констатировал нарушение ст. 2 Конвенции в части расследования и постановил компенсировать моральный вред, нанесенный заявителю, в размере 12 тыс. евро.

Ранее "Страна" сообщала, что покойный Борис Немцов выиграл иск в ЕСПЧ против умершего Юрия Лужкова.

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