Верховный суд принял постановление, в которой пришел к выводу, что ущерб, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор подряда, аренды и т.п.) владеет транспортным средством, механизмом, другим объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность (ч. 2 ст. 1187 ГК).

Об этом сообщается на сайте ВС.

Обязательства о возмещении имущественного ущерба, причиненного источником повышенной опасности, возникает при следующих условиях:

наличие ущерба;

противоправность поведения лица, причинившего ущерб;

наличие причинной связи между противоправным поведением лица, причинившего ущерб, и его результатом - ущербом.

Так, в части четвертой ст. 1187 ГК Украины предусмотрено, что если неправомерному завладению другим лицом транспортным средством, механизмом, другим объектом способствовала халатность его собственника (владельца), ущерб, причиненный деятельностью по его использованию, хранению или содержанию, возмещается ими совместно, в части, которая определяется решением суда с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение.

Условием применения части четвертой ст. 1187 ГК Украины является завладение транспортным средством вследствие противоправных действий другого лица (лиц), то есть помимо воли его собственника (владельца).

При этом передача владельцем транспортного средства с нарушением публичных норм (в частности, лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения) не является его неправомерным завладением учитывая наличие воли собственника.

В этом деле суды предыдущих инстанций не установили обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для привлечения собственника автомобиля к ответственности за ущерб, причиненный истцам другим лицом - владельцем авто, а потому сделали ошибочный вывод об ответственности собственника.

Верховный Суд отметил, что в этом деле исковых требований к лицу, причинившему вред, заявлено не было, поэтому нет оснований для удовлетворения иска вследствие его предъявления к ненадлежащему ответчику.

Ранее Верховный суд разъяснил, когда нельзя конфисковывать автомобиль у осужденного.

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