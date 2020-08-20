Отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо 20 августа на борту самолета и который впал в кому, случилось в 80-летний "юбилей" покушения на Льва Троцкого - одного из вождей советских большевиков, который из-за конфликта со Сталиным был вынужден уехать из СССР.

20 августа 1940 года Троцкий был смертельно ранен в Мексике, а на следующий день умер.

Убийцей политика стал испанский коммунист Рамон Меркадер. Он появился в доме Троцкого 20 августа в 17:30, сообщил, что написал статью о троцкистском движении, и попросил Льва Давидовича ее прочитать. Несмотря на солнечный день, Меркадер надел плащ, в который были зашиты ледоруб и кинжал. Троцкий пригласил Меркадера в свой кабинет.

Выбрав момент, когда Троцкий углубился в изучение статьи, Меркадер нанес ему удар ледорубом. Лезвие вошло на семь сантиметров в затылок. Несмотря на это, Троцкий не умер сразу, а, издав страшный крик, повернулся и схватился за ледоруб. Как впоследствии утверждал сам Меркадер, от этого крика он растерялся и даже не смог добить свою жертву заранее приготовленным для этого ножом.

Ледоруб Меркадера

После крика в кабинет ворвались охранники, которые принялись избивать Меркадера. Все это время раненый политик оставался в сознании и приказал охранникам не убивать Меркадера, а выяснить, кто его послал. Через некоторое время прибыли полиция и доктор. Раненого увезли в больницу, и только там он потерял сознание.

Меркадер убил Троцкого, выполняя приказ советского руководства (Сталин считал Троцкого своим злейшим врагом). Он отсидел 20 лет в мексиканской тюрьме, затем освободился, вернулся в СССР и получил там звание героя Советского Союза. Умер на Кубе, будучи советником Фиделя Кастро.

Как писала "Страна", в окружении Навального говорят о его отравлении.

Мы также писали, что у российского оппозиционера развился отек мозга.