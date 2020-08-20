Близкие родственники оппозиционера Алексея Навального, который лежит в коме в больнице Омска, хотят перевезти его в другую клинику.

Об этом сказала в своем видеообращении пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, в больнице, куда привезли оппозиционера, нет необходимого оборудования.

"Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", - пояснила женщина.

По ее словам, организационные вопросы, касающиеся транспортировки Навального в новое лечебное учреждение, под контролем. Сторонники оппозиционера располагают для этого всеми необходимыми ресурсами.

"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", - сказана она.

Ярмыш также сообщила, что точный диагноз Навальному до сих пор не поставили, и его окружение не знает, что именно послужило причиной всего произошедшего.

Как писала "Страна", оппозиционеру стало плохо в салоне самолета, летевшего из Томска в Москву.

Когда Навального после экстренной посадки лайнера госпитализировали в Омске, Ярмыш пердположила, что его отравили.