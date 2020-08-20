В поселке Казанка Николаевской области рекламу политической партии "Слуга народа" клеили на рекламные щиты при помощи пожарной машины.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует местное издание "НикВести".

Так, судя по фотографии и видео, спецмашина 17-ой государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в Казанке, задействована в поклейке рекламы этой политсилы. На рекламном щите на момент съемки был частично виден лозунг "слуг" на этих местных выборах "Украина это ты".

В то же время можно увидеть, что размещением рекламных материалов занимались люди в гражданской одежде.

Примечательно, что завтра, 21 августа, Николаевскую область должен посетить президент Владимир Зеленский. Во время визита планируется представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах. При этом официально предвыборная гонка стартует только 5 сентября - за 50 дней до голосования.

Видео: YouTube/ НикВести

Напомним, в мэры Николаева от "слуг" будет баллотироваться Татьяна Домбровская, которую глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в июне назвал "корабельной сосной".

Ранее мы писали, что Комитет избирателей обвинил Зеленского в ненадлежащем использовании административного ресурса и агитации за "Слугу народа".