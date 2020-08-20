Из Национального банка Украины увольняется директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко. В пятницу он выйдет на работу в НБУ в последний раз.

Об этом говорят источники "Страны".

Скорее всего, с понедельника и.о. директора ключевого для межбанковского валютного рынка департамента станет заместитель Пономаренко Николай Селехман. При этом мало кто верит, что Селехман надолго задержится в этом качестве. Рассказывают, что председатель Нацбанка Кирилл Шевченко активно ищет нового руководителя - в расчете на то, что он сдвинет с мертвой точки важные для валютного рынка вопросы, которые в НБУ давно только обсуждают, но не решают на практике. Речь и о создании института маркетмейкеров, и об инструментах: опционах, форвардах, фьючерсах.

Преемником Пономаренко может стать выходец из "ОТП Банка" и директор департамента казначейства и финансовых учреждений НБУ Антон Коваленко. Хотя, по слухам, недавно всплыл факт его давней дружбы с бывшим валютным зампредом Нацбанка Олегом Чурием, которого недавно заменили на Юрия Гелетия. И эта дружба не очень нравится Шевченко.

Тем не менее, на рынке считают, что проблема сменщика Пономаренко решится быстро - за считанные недели.

Между тем его коллеги в четверг обсуждали декларацию Пономаренко в НАПК, которая удивила многих. Там указан доход от купонов и погашения ОВГЗ в 2019 году на уровне 15,2 млн грн, а также действующий портфель гривневых гособлигаций в размере 5,7 млн грн.

Сканы из декларации Пономаренко за 2019 год

"Совершенно очевиден конфликт интересов и использования инсайдерской информации. Ведь он брал именно гривневые бумаги и в нужное время, поскольку сам регулировал в Нацбанке работу межбанка и мог подстраивать его под себя и свои личные сделки. Неясно также происхождение капиталов Пономаренко - больше 20 млн грн только в ОВГЗ. Даже если сложить все его крупные зарплаты в Нацбанке (2,8 млн грн в год) и зарплаты его жены в ДТЭК (1,3 млн грн) и предположить, что они ничего не тратили. До Нацбанка он работал в "Универсалбанке", проблемном "Банке Надра", "Правэкс-Банке" - там миллионных зарплат точно не было", - заверил заместитель председателя правления одного из крупных банков.

Злые языки уверяют, что Пономаренко могут постараться прижать не только в рамках его личного показательного дела, а чтобы собрать компромат на старое правление Нацбанка. Говорят, что он фактически был личным казначеем Валерии Гонтаревой и знает очень многое о ее личных сделках с ОВГЗ и сделках приближенных к ней олигархов и друзей.

"Это рабочая лошадка, которая знает о каждой гривне и долларе очень больших людей. Он потребуется как информатор. Если на него правильно соберут информацию и надавят как следует, то он очень быстро начнет сотрудничать со следствием по делам Гонтаревой и бывшей власти. Откроется масса фактов, используя которые как и раз и можно устроить показательный процесс об инсайдерстве и воровстве в Нацбанке. Это может быть просто бомба", - отметил источник "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что в начале августа Совет НБУ согласовал увольнение замглавы банка Сергея Холода, который курировал сферу платежных систем и денежного оборота.

А в конце июля Якова Смолия на посту главы Нацбанка сменил Кирилл Шевченко.