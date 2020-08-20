В пятницу, 21 августа, дожди с грозами придут в северные, центральные области Украины, осадки также ожидаются на территории Харьковской области.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра.

В западных регионах ближайшей ночью температура опустится до +15 +18 градусов, а днем потеплеет до +25 +28 градусов, без осадков

На севере страны ночью +15 +18 градусов, днем +25 +27, дожди с грозами ожидаются в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

На востоке ночью +16 +20, днем от +26 до +30 градусов, грозовые дожди пройдут в Харьковской и Полтавской областях.

В южных областях ночью +18 +21, днем +32 +34, без осадков

В центральном регионе ночью ожидается +16 +19 градусов, в дневное время воздух прогреется до +27 +30 градусов.

Жителей Киева ночью ожидает температура от +17 до +19 градусов, днем +27 +29, пройдет дождь с грозой.

Напомним, по информации синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 21 августа, почти на всей территории Украины есть вероятность выпадения осадков. При этом прохладнее в восточных и южных областях не станет.

Ранее мы писали, что на День Независимости в большинстве областей будет преимущественно сухо и жарко.