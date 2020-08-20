Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко после выборов и начала протестов пока не контактировал с кем-нибудь из лидеров стран Евросоюза.

Ее слова, сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - сказала Меркель.

Между тем сама Меркель звонила Лукашенко, но тот отказался с ней разговаривать. О ее звонке президент Беларуси рассказал 16 августа, когда в Минске прошел митинг в его поддержку.

Как сообщала "Страна", Лукашенко поручил МИД республики донести официальную позицию белорусских властей о ситуации в стране лидерам Евросоюза и Украины и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков в Беларуси.