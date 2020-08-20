Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники Нормандской четверки встретятся в Париже. Они начнут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, который пройдет в Берлине.

Об этом первый президент Украины сказал в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

По словам Кравчука, встреча в Париже - дело уже решенное. А в Берлине в повестку переговоров должен быть включен вопрос выборов на Донбассе.

"Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине - насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине - и этот вопрос поставить (проведение выборов на Донбассе – Ред.), потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное - это решение в Нормандском формате главами четырех государств", - сказал Кравчук.

Также он объяснил, почему обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть соответствие постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Как сойтись, как согласовать все эти решения, которые не могут быть решены украинским законодательством? Потому что мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам, а та сторона считает, что не противоречат и, как они прямо говорят, давайте выполнять Минские соглашения... Я не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде. Это не означает, что сделать так, как я пишу или так, как кто-то хочет. Сделать так, чтобы открыть, разблокировать движение вперед. Сейчас они его заблокировали. Как только мы ни решим, все остановится: и обмен пленными, и никто не повлияет на них. Есть только одна возможность повлиять теперь на них - применить силу. Но мы же не можем пойти на это. Просто у нас нет такой политики делать все через силу. У нас политика - через договоренности. А договоренности - они сказали их не будет, пока вы не решите этот вопрос. Вот давайте думать, как решить", - пояснил экс-президент.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Кравчука, согласно которому Россия заблокировала обмен пленными, развод сил и даже подготовку встречи в "нормандском формате" до тех пор, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

После этого заявления Зеленский похвалил работу Кравчука в ТКГ.