Президент США Дональд Трамп не знал о существовании проекта по сбору средств для строительства стены на границе с Мексикой.

Глава государства сожалеет, что его бывший советник Стив Бэннон был арестован по подозрению в отмывании средств при помощи этой инициативы.

Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме в четверг, 20 августа, передает ABC News.

"Мне очень жаль. Я не связывался с ним на протяжении очень долгого времени", - заявил Трамп.

По его словам, он ничего не знал о проекте "Мы строим стену", однако на данный момент считает эту деятельность "неуместной"

"Когда я прочитал о нем, мне не понравился этот проект. Я подумал, это делалось в целях саморекламы", - добавил Трамп.

Видео: YouTube/ ABC News

Напомним, по данным министерства юстиции США, Бэннон и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных участниками группы "Мы строим стену" для строительства объекта на границе с Мексикой. Бэннон якобы получил с пожертвований более $1 млн, часть этой суммы потрачена им на личные нужды.

Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года.