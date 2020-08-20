"Мне очень жаль". Трамп отреагировал на арест своего экс-советника Бэннона по подозрению в отмывании денег
Президент США Дональд Трамп не знал о существовании проекта по сбору средств для строительства стены на границе с Мексикой.
Глава государства сожалеет, что его бывший советник Стив Бэннон был арестован по подозрению в отмывании средств при помощи этой инициативы.
Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме в четверг, 20 августа, передает ABC News.
"Мне очень жаль. Я не связывался с ним на протяжении очень долгого времени", - заявил Трамп.
По его словам, он ничего не знал о проекте "Мы строим стену", однако на данный момент считает эту деятельность "неуместной"
"Когда я прочитал о нем, мне не понравился этот проект. Я подумал, это делалось в целях саморекламы", - добавил Трамп.
Видео: YouTube/ ABC News
Напомним, по данным министерства юстиции США, Бэннон и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных участниками группы "Мы строим стену" для строительства объекта на границе с Мексикой. Бэннон якобы получил с пожертвований более $1 млн, часть этой суммы потрачена им на личные нужды.
Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года.