Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили готовность помочь российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который 20 августа почувствовал себя плохо во время перелета, был госпитализирован и впал в кому.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Тему самочувствия Навального лидеры западноевропейских стран затронули на совместной пресс-конференции.

"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", – заявил Макрон, добавив, что готов оказать помощь политику и его близким, а Франция – на стороне Навального.

Макрона поддержала Меркель, сказав, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции. Также она потребовала объяснений случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", – пообещала она.

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предполагает, что его пытались отравить.

Мы также писали, что в Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления и заявили о готовности отправить его за рубеж.