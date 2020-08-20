В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прокомментировали созыв внеочередного заседания Верховной Рады, назначенное на 25 августа, на котором будет рассмотрен вопрос повышения минимальной зарплаты на 277 гривен до 5000 гривен.

В партии назвали это "приступом предвыборного популизма", говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Президент и его ручное монобольшинство созывают внеочередное заседание Верховной Рады, якобы чтобы повысить минимальную заработную плату. Но на самом деле, чтобы пакетом протащить ворох грабительских кредитных соглашений (речь идет о меморандуме с ЕС по кредитному соглашению, который будут ратифицировать на том же заседании, "Страна" о нем уже подробно писала - Ред.). Зе-популисты надеются, что в обмен на жалкие подачки люди простят им войну, нищету, кризис управления, разваленную медицину, продажу земли, бесправие и угодничество перед иностранными кредиторами", - считают в ОПЗЖ.

По мнению оппозиции, безответственность и непрофессионализм власти разрушают промышленность и сельское хозяйство Украины.

"Зе-власть сокращает социальные выплаты, закрывает школы и больницы. Сразу после выборов она готовит повышение тарифов и уже сейчас придумывает новые "формулы", чтобы срезать субсидии и отказать нуждающимся людям в социальной поддержке. На этом фоне копеечное повышение минимальных зарплат выглядит издевательством над гражданами. "Оппозиционная платформа - за жизнь" не будет голосовать ни за какие "меморандумы" о новых кредитах", - заявили в партии.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет избирателей обвинил Зеленского в рекламе "Слуги народа" во время рабочих поездок по стране.

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