Центральная избирательная комиссия Украины, которая недавно отменила выборы в ряде громад на Донбассе, утвердила объем расходов для обеспечения работы своих региональных и территориальных представительств, проведения выборов народных депутатов, депутатов городских советов, поселковых сельских и городских голов и функционирования Государственного реестра избирателей в 2021 году.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует пресс-служба Центризбиркома.

"Комиссия утвердила объем расходов для финансового обеспечения региональных и территориальных представительств Центральной избирательной комиссии для включения в бюджетный запрос к проекту Государственного бюджета Украины на 2021 в сумме 623,657 млн грн. Указанным объемом предусмотрены, в частности, расходы на оплату труда с начислениями работникам региональных и территориальных представительств, разовые расходы для обустройства рабочих мест, оплату услуг связи, возмещение расходов на содержание помещений и т.д", - говорится в сообщении.

Так, на финансирование промежуточных выборов народных депутатов на одном из одномандатных избирательных округов утверждена сумма расходов в размере 10, 641 млн грн. Субвенция из госбюджета-2021 на проведение местных выборов в случае назначения внеочередных выборов сельских, поселковых, городских голов в отдельных регионах утверждена в размере 50 млн грн.

На обеспечение работы Государственного реестра избирателей ЦИК постановил запросить у государства 34,601 млн грн.

Также ЦИК внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 №172.

Напомним, в сентябре прошлого года ЦИК объявила, что местные выборы, которые намечены на 25 октября, обойдутся бюджету в 2,238 млрд грн.