Российского оппозиционера Алексея Навального, которому 20 августа стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву, планируют перевезти на лечение в Германию.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, который базируется в Берлине.

Как сказал представитель фонда, по просьбе еще одного российского оппозиционера Петра Верзилова "из гуманитарных соображений" был организован самолет со всем медицинским оборудованием. На нем Навального могут вывезти в Германию.

К слову, в 2018 году фонд Cinema for Peace помог улететь на лечение в Германию самому Верзилову, у которого тогда также было отравление.

Между тем профессор кафедры нервных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Минздрава России Алексей Савин считает, что транспортировать Навального, который находится в коме, опасно. Сейчас лучше от этого воздержаться, так как коматозное состояние является критическим и транспортировка может крайне неблагоприятно на нем сказаться.

Как писала "Страна", вскоре после информации о том, что Навальному стало плохо, его пресс-секретарь заявила об отравлении оппозиционера.

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