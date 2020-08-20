Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального опровергла информацию о том, что политик употреблял алкоголь ночью перед вылетом в Москву.

Соответствующий пост представитель Навального Кира Ярмыш написала в Twitter в четверг, 20 августа.

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - заявила Ярмыш.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете, который направлялся из Томска в Москву. Лайнер был вынужден совершить посадку в Омске, где его госпитализировали. Через некоторое время стало известно, что оппозиционер впал в кому.

По данным членов команды политика, Навального отравили. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В свою очередь телеграм-каналы со ссылкой на слова очевидцев сообщили, что политик ночью перед вылетом выпивал до поздней ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь якобы мог вступить в реакцию с другими препаратами, которые предположительно употреблял Навальный, вследствие чего состояние его здоровья ухудшилось.

"Страна" подробно писала о том, что случилось с российским оппозиционером Навальным.