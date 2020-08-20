Кабинет министров Украины на заседании 19 августа принял решение предложить Верховной Раде переименовать Ивано-Франковский район в Ивано-Франковской области. Если парламент утвердит вердикт правительство, район будет носить название Галицкого.

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Кабмин предложит Верховной Раде переименовать в Прикарпатье Ивано-Франковский район на Галицкий. Сегодня правительство приняло проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменения в постановление Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов". Предлагается внесение изменений в постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 №807-ІХ "Об образовании и ликвидации районов" относительно переименования Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области на Галицкий", - написал Мокан.

В случае переименования в области будет шесть следующих районов: Верховинский, Галицкий, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

Как писала "Страна", на упомянутом заседании Кабмин также утвердил нового главу авиаконцерна "Украина" и и.о. главы порта "Южный".

Также мы сообщали, что правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины.