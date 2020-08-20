В пятницу, 21 августа, почти на всей территории Украины есть вероятность выпадения осадков. При этом прохладнее в восточных и южных областях не станет.

Об этом в своем Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, завтра на западе Украины 21 августа ожидаются грозовые дожди, однако Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона. Температура воздуха в регионе в пятницу составит +24 +28 градусов.

Ослабление жары ожидается в северных областях там столбики термометров покажут +25 +28 градусов. Во время дождей, которые могут завтра пройти в регионе, температура снизится до +24 +26 градусов. В случае, если активность солнца на территории региона будет более сильной, местами ожидается до +29 градусов.

На территории восточных областей в пятницу во второй половине дня ожидаются грозовые локальные дожди, при этом все еще будет достаточно жарко, +27 +32 градуса.

Что касается южного региона, то там вероятность осадков завтра достаточно маленькая, температура воздуха составит +28 +32 градуса.

В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких местных дождей. Сохранится жаркая погода, +26 +30 градусов.

В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь с грозой, жара в столице спадет до +28 градусов.

"В субботу станет свежее до +24, +25 градусов. На День Флага и День Независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха", - пишет синоптик.

Напомним, на четверг синоптики предвещали сухую и жаркую погоду на всей территории Украины, кроме Запада - там 20 августа ожидаются дожди.

Также мы писали, что на День Независимости в большинстве областей будет преимущественно сухо и жарко, +27 +32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22 +27 градусов.