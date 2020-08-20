В Беларуси сегодня власть нанесла удар по едва появившимся руководящим органам Беломайдана - акций протеста за новые выборы президента. Против координаторов оппозиции завели уголовное дело.

Этот и другие итоги сегодняшнего дня - в анализе "Страны".

Координационный совет и дело против него

Белорусская оппозиция сегодня решила расширить состав своего Координационного совета.

"Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", - говорится в распространенном сегодня заявлении. Ранее в состав совета входили 32 человека, теперь будет 70.

Но затем Совет засекретил свою деятельность и состав, удалив его список из Сети - чтобы оппозиционные лидеры не подвергались давлению. Таким образом, едва появившись, руководители протеста снова отошли в тень.

Это крайне интересный ход. Особенно с учетом того, что сейчас персоналии, возглавившие протест, являются объектом повышенного интереса не только со стороны белорусских властей - но и СМИ, а также рядовых протестующих.

"Страна" уже рассказывала, что многие из членов Координационного совета связаны с программой оппозиции, которая предлагает разорвать все связи с Россией, распродать землю и крупные предприятия Беларуси. После возникшего скандала, программу удалили из Сети.

Сегодня генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье "Захват власти" по факту создания оппозицией Координационного совета. Максимальная санкция статьи 361 предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание подобных органов не предусмотрено законодательством, а их деятельность неконституционная.

В Совете Безопасности Беларуси ситуацию в стране сравнили с августовским путчем 1991 года, когда была предпринята попытка госпереворота. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

"Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь, - указал он. - Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом" - заявил он.

В оппозиции это назвали давлением на мирных граждан.

"Мы расцениваем такие заявления от правоохранительных органов как давление и репрессии в отношении мирных граждан. Мы задекларировали вчера после заседания Координационного совета намерения, они исключительно мирные, мы не ставим цель захвата власти никакими незаконными способами", - прокомментировала ТАСС член Координационного совета Ольга Ковалькова.

Тем не менее, еще один член Совета - юрист Максим Знак - уже вызван для дачи показаний в Следком Беларуси. А у Павла Латушко, который возглавлял академический театр в Минске, а теперь руководит Беломайданом, дома идут следственные действия.

Польские деньги на забастовки

На "Беларуськалии" руководство предприятия заявило, что работа полностью возобновлена во всех подразделениях.

Правда, стачечный комитет заявил, что "продлевает забастовку".

"Стачком продлил забастовку, скорректировал свои требования, среди которых требование об отмене контрактной системы", - сообщил глава профсоюза Максим Позняков. При этом он признал, что "некоторые" сотрудники приступили к работе. "В целом ситуация неоднозначная, люди по-прежнему будут выходить на площадь", - отметил глава профсоюза.

То есть, судя по всему, сообщения о том, что "Беларуськалий" (а это крупнейший экспорт в стране) работает и не остановил производство - правда.

По данным "Sputnik Беларусь", ситуация на других крупных предприятиях Беларуси сегодня такая:

БелАЭС работает по графику, продолжается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке и подготовка к его физическому пуску.

Минский тракторный завод - продолжает "собирать трактора, обстановка спокойная как на территории завода, так и за его пределами".

Мозырский ПНЗ - митинг работников не отразился на работе предприятия.

В Бресте все предприятия сегодня "работают в обычном графике". Об этом сообщил мэр.

Как сообщают РИА Новости, стачечные комитеты создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. Но пока они не могут добиться остановки работы предприятия - большинство рабочих к забастовочному движению не примыкает.

В этой связи интересно, что экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, находясь в Варшаве, поднял вопрос о создании фонда поддержки бастующих. Причем предложил это сделать МИДу Польши и американцам.

"На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало в своем телеграм-канале.

Цепкало объявлен в розыск властями Беларуси. Против него завели уголовное дело о взятке. Политик называет дело сфабрикованным.

Акции протеста и планы Беломайдана

Несмотря на то, что оппозиция призвала поберечь силы для воскресного митинга в Минске, в Беларуси сегодня проходили акции протеста.

Например, в Гродно акция оппозиции прошла без звукоусиливающей аппаратуры.

В Витебске собрались уже сторонники Лукашенко - в амфитеатре, где проходит фестиваль "Славянский базар".

В Минске по традиции последней недели протестующие собрались на площади Независимости у Дома правительства. Но акция была не очень многочисленной.

Кроме противников Лукашенко к Дому правительства сегодня вечером пришли и его сторонники. Они поспорили о флагах. "Вы понимаете, что с этим флагом связано в истории Беларуси?" - говорит мужчина с государственным красно-зеленым флагом женщине с бело-красным (ранее мы писали об истории бело-красного флага, который использует оппозиция, а во время Великой отечественной войны использовался пособниками нацистов). Видео опубликовали в телеграм-каналах.

Также в среде оппозиции распространяют призыв остановить Минск в 10-бальных пробках завтра, 21 августа.

"Завтра, в пятницу 21.08.20 остановим весь Минск в 10-бальных пробках, можно без опознавательных знаков, просто в 18.00 останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!" - говорится в сообщении.

Что говорят в мире о Беломайдане

Ситуацию в Беларуси сегодня обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в летней резиденции - форте Брегансон.

"В Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество" - сказал Макрон.

По его словам, Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий и что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.

"Мы заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в Беларуси. Этот переход должен быть осуществлен путем диалога. Необходимо избежать повторения того, что произошло в Украине", - сказал Макрон.

Ангела Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Беларуси. По ее словам, нет сомнений, что на выборах были массивные нарушения, поэтому их результат нельзя признать.

При этом она отметила, что стране необходим "национальный инклюзивный диалог".

"Мы будем обращать большое внимание: не нам говорить, что делать Беларуси, а оппозиция должна сама заявить, чего она хочет. Пока не вижу возможности посредничества, потому что президент Лукашенко отклонял любой телефонный разговор, о чем я сожалею", - сказала глава ФРГ.

Выводы из ситуации

1. Бацька, несмотря на то, что позволил мирные уличные акции, намерен пресекать создание параллельных органов власти. Каковым является координационный совет оппозиции, который заявил, что будет обеспечивать транзит президентских полномочий от Лукашенко к Тихановской. За что против него и открыли дело.

Впрочем, учитывая, что сегодня оппозиционное "политбюро" увеличилось вдвое, будет проблематично для властей Беларуси завести дела на всех 70 координаторов - а тем более, их задержать или арестовать. Это вызовет рост напряженности и может спровоцировать эскалацию на улицах. Которую, кстати, уже провоцируют: телеграм-канал Nexta призвал водителей в пятницу блокировать дороги.

Но, тем не менее, белорусское следствие достаточно активно взялось за Координационный совет. Что наверняка будет использовано оппозицией как повод заявить о давлении и "ответных действиях".

2. Забастовки вошли в тупиковую фазу - предприятия не останавливаются, и с каждым днем у активистов Беломайдана, которые пытаются поднять рабочих на стачку, будет меньше возможностей это сделать. Если не произойдет эскалации, в ходе которой милиция снова проявит жестокость.

Активность рабочих, видимо, невелика, поскольку оппозиция постоянно обещает им деньги за невыход на работу. Причем открыто ведут переговоры с поляками и американцами, чтобы проспонсировали для заводчан "кассу взаимопомощи".

Это настолько похоже на банальный подкуп, что особого эффекта не дает. Тем более, что пока, видимо, дальше обещаний раздачи денег дело не идет.

Таким образом оппозиции сейчас нужен какой-то толчок, чтобы протесты, а за ними - забастовки - могли сдвинуться с мертвой точки.

Не в пользу власти могут сыграть новые акции насилия - кем бы они ни были спровоцированы. Впрочем, здесь важно, как власть сумеет это подать в информационном поле.

3. Внешний контур тоже нестабилен. Как видно из слов Макрона и Меркель, они не хотят повторения украинского сценария в Беларуси - то есть, проще говоря, массовой гибели людей в ходе протестов, а потом войны и дезинтеграции территорий.

Вопрос в том, насколько Германия и Франция будут влиять на процесс (хотя их по сути отказ от раскачивания протестов очень важен). И какую тактику изберут США и союзные им Польша с Литвой, которые много ближе к Беларуси.

С другой стороны, Лукашенко сейчас чувствует за спиной прямую поддержку России. Да и силовая вертикаль ему лояльна. Поэтому опасений быть свергнутым у Бацьки пока нет.

Дальше протесты пойдут либо в сторону быстрой эскалации, включая силовые сценарии (с перспективой их подавления или дестабилизации ситуации в стране), либо войдут в фазу позиционной войны с перспективой постепенного затухания.