На международной космической станции в четверг произошла небольшая утечка воздуха - уже не первая за последние два года. Опытный космонавт рассказал, как экипаж МКС будет выявлять проблему.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что утечка не несет угрозы безопасности как самой станции, так и экипажа, состоящего из российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Кристофера Кэссиди.

О том, как обычно устраняют подобные проблемы, рассказал опытный космонавт Павел Виноградов, совершивший за свою космическую карьеру несколько полетов и семь выходов в открытый космос. Для выявления утечки экипаж будет последовательно закрывать модули, а затем использует специальные приборы, чтобы найти конкретное место, где "сифонит" воздух.

"Это нормальная штатная процедура. Чтобы посмотреть, в каком модуле течет, нужно его закрыть и посмотреть - течет он или не течет. Если у вас несколько комнат в квартире, то чтобы понять, где сквозняк, нужно в эти комнаты закрыть двери", - объяснил Виноградов.



После определения текущего модуля, космонавты начнут поиск с помощью ультразвуковых искателей.

"Мы за много десятков лет научились искать маленькие и большие утечки. Никаких проблем нет", - добавил Виноградов.



По его словам, обнаружив место утечки, экипаж решает, каким образом устранять проблему.

Как писала "Страна", весной в атмосфере МКС увеличилась концентрация бензола. В ходе поиска его источника сломался американский анализатор воздуха.

Мы также сообщали, что в 2018 году на станции вышел из строя компьютер управления российским сегментом.