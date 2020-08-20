Американский государственный секретарь Майкл Помпео, на днях назвавший выборы в Беларуси несвободными и нечестными, озвучил призыв США к правительству республики. Соединенные Штаты рекомендуют официальному Минску принять предложение ОБСЕ по содействию диалогу власти с оппозицией.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменном заявлении Помпео, распространенном Госдепом 20 августа.

По словам госсекретаря, правительству Беларуси лучше активно взаимодействовать с Координационным советом оппозиции.

"Мы призываем белорусское правительство активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный национальный Координационный совет - таким образом, чтобы это отражало то, чего требует белорусский народ, во имя будущего Беларуси и для успешной Беларуси", - отметил глава американской дипломатии.

Также он от лица США выразил обеспокоенность серьезными недостатками процесса выборов в республике и осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными недостатками в ходе прошедших 9 августа в Белвруси президентских выборов и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных демонстрантов, блокировку белорусского интернета и жестокое обращение с задержанными", - заявил Помпео.

Он добавил, что Вашингтон "поддерживает международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Белоруссии".

Помпео имел в виду предложение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 18 августа, о котором писала "Страна". Тогда ОБСЕ направила властям Беларуси официальное письмо с предложением о проведении переговоров с представителями оппозиции.

Мы также сообщали, что Европейский совет на экстренном саммите 19 августа по поводу ситуации в Беларуси принял итоговую декларацию. В ней не признаются результаты президентских выборов в республике, но нет призыва провести новые.