Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, слухи о смерти которого неожиданно распространились в апреле, передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен по факту вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует агентство "Ренхап" со ссылкой на данные Национального агентства разведки Южной Кореи.

Сообщается, что Ким Е Чен, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

В то же время отмечается, что она все же не названа преемником Ким Чен Ына, о чем давно говорят.

На двух других высокопоставленных чиновников возложены обязанности по управлению экономикой, двое высокопоставленных военных назначены частично ответственными за вопросы обороны, которые ранее курировал Ким Чен Ын.

Об изменениях стало известно после того, как Ким Чен Ын сообщил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".

Ранее в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что состоявшийся пленум ЦК ТПК принял решение о созыве очередного партийного съезда в 2021 году.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в 2016 году. На форуме был принят первый с 1980-х годов пятилетний план экономического развития. Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын обещал, что КНДР не станет применять ядерное оружие, если суверенитет страны не будет нарушен с использованием ядерных сил.

Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра, а также информировали, что стоит за исчезновением лидера Северной Кореи.