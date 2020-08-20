В августе на углу столичных улиц Саксаганского и Петлюры начал работу арт-бар "Хмельная муза". Заведение позиционирует себя как место для музыкантов, театральных постановок и литературных вечеров.



Алкогольный ассортимент бара представлен авторскими коктейлями с оригинальными названиями: "Пьяная прима", "Не пей, Гертруда", "Раневская", "На дне". В составе коктейлей - аутентичные украинские настойки и наливки "Хани Баджер", а также классический алкоголь. В коктейльной карте можно найти авторские сауэры, а также наливки и настойки "Хани Баджер".

Что касается меню, то оно похоже на театральную программу. Закуски здесь можно найти в разделе "Пролог", первые блюда и салаты - в разделе "Первое и второе действие", основные блюда - в "Кульминации", а десерты - в "Эпилоге". Разнообразен выбор закусок к алкоголю: бутербродов, тапасов, брускет и багетов с разными начинками здесь под два десятка. Как поясняют авторы концепции, закуски похожи на те, что предлагают в театральных буфетах зрителям в антракт.

Основной идеей арт-бара является вовлечение гостей в музыкальные вечера, как это происходит в знаменитом парижском заведении "Проворный кролик" - традиционном кабаре на Монмартре, где еще с XIX века начинающие творцы декламируют свои стихи и исполняют песни. Туда приходят туристы и парижане, чтобы вместе с профессиональными артистами исполнить любимые песни под рюмку крепкого алкоголя. В "Хмельной музе" такие вечера с сентября планируется проводить каждую пятницу. Пока позволяет погода, они будут проходить на улице под пианино и аккордеон, а с приходом холодов - в основном зале.

Программа вечеров расписана на месяц вперёд. В ней значатся спектакли, музыкальные вечера, встречи с актерами и вечера поэзии. В августе в баре состоятся моно-спектакль "Вертинский" с Евгением Ковырзановым, музыкальные квартирники с лидером группы "Каблуками по брусчатке" Стасом Мельником, джазовый вечер с группой Frumin&Galaydyuk.

Фишкой интерьера заведения является потолок, созданный из сотен фотографий знаменитых украинских актеров и писателей. Стены украшают театральные афиши разных времён, винтажные светильники, а в одной из ниш можно найти кассовый аппарат начала ХХ века, который стоял в магазине на первом этаже здания, в котором теперь расположен бар.

Нижний зал называется "Кулисы" и выполнен в стиле библиотеки.



Где найти: Саксаганского, 135/13.

Цены: завтраки весь день - 85-175 грн, закуски - 55-95 грн, основные блюда 70-145 грн, крафтовые наливки от "Хани Баджер" - 50-60 грн, все коктейли - по 120 грн.

Время работы: с 13.00 до 23.00 со вторника по субботу.