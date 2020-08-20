В Одессе женщина и двое маленьких детей (один из них был в коляске) попали под колеса мотоцикла, когда переходили проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло в поселке Котовского в среду около 19:30. К счастью, дети семи и двух лет отделались лишь легкими травмами, а у их матери сломана рука. Но всех троих все равно отвезли в больницу.

Тем временем очевидцы происшествия устроили настоящий самосуд над мотоциклистом, пишут местные СМИ. Со слов очевидцев, свидетели случившегося избили мужчину до потери сознания.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром легковушка снесла пешеходов на зебре, погибла 4-летняя девочка.

Также мы сообщали, что в Запорожье водитель "Таврии" подталкивал пешеходов бампером, чтобы они быстрее шли по "зебре".