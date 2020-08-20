Львовский городской совет в четверг отменил пленарное заседание, назначенное на 21 августа. Члены совета не будут собираться из-за вспышки коронавирусной инфекции среди депутатов и персонала учреждения.

Об этом сообщает издание "Кулемет" со ссылкой на депутат горсовета Львова Игоря Телишевского.

"Уважаемые журналисты! Завтра пленарного заседания Львовского городского совета не будет из-за того, что многие работники ЛГС и депутаты больны коронавирусом", - предупредил Телишевский.

Между тем его коллега, депутат Любомир Босаневич, написал в своем Фейсбук, что перед пленарным заседанием депутаты сдавали ИФА-тесты на коронавирус. Их результаты пока неизвестны.

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