Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Херсонской области, заявил о намерении обратиться в Кабинет министров и поставить задачу подготовить концепцию развития сел и небольших городов.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами на Херсонщине.

Зеленский отметил, что посетил село Садовое под Херсоном и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские деревни требуют системного подхода и развития.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы оно подготовило принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформу села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?" - задал риторический вопрос президент.

Также Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент посетил Запорожскую область, где встретился с музыкантом из Беларуси Сергеем Михалком.

Также мы сообщали, что в конце августа президент отправится в мэр-тур по Украине.