Политтехнолог и экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован в Нью-Йорке по подозрению в отмывании денег, которые планировалось выделить на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует министерство юстиции США.

По данным ведомства, Бэннон и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных участниками группы "Мы строим стену" для строительства стены на границе с Мексикой. Сообщается, что Бэннон получил с пожертвований более $1 млн, часть этой суммы потрачена на личные нужды.

"Как утверждается, обвиняемые обманули сотни тысяч спонсоров, используя их интерес в финансировании строительства пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов под ложным предлогом, что все эти деньги будут потрачены на строительство", - заявила прокурор США Одри Штраусс.

Основатель инициативы "Мы строим стену" Брайан Колфаге заверял спонсоров, что все вырученные деньги пойдут на строительство стены вдоль границы США и Мексики, однако обвиняемые, по данным прокуратуры Нью-Йорка, "тайно планировали передать Колфаге сотни тысяч долларов, которые он использовал для своего расточительного образа жизни".

В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемые фальсифицировали счета и соглашения, чтобы скрыть преступление.

На данный момент каждому из четырех обвиняемых уже предъявлено по два пункта обвинения - в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Максимальное наказание по каждому из них - 20 лет лишения свободы.

Напомним, Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года.

Ранее мы писали, что Бэннон планировал создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе. Тогда речь шла о партиях, которые в Украине считают близкими к Кремлю.