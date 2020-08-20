У российского оппозиционера Алексея Навального на фоне воздействия токсичного вещества развился отек мозга, сообщает телеграм-канал Baza. По данным источников издания, врачи пришли к предварительному выводу о "токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня". Но природа вещества пока врачам неизвестна.

"Главное сейчас - определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть)", - говорится в сообщении.

Штаб политика Алексея Навального попросил Кремль посодействовать в его перемещении на лечение в клинику за границу - в ведущий токсикологический центр Европы, сообщила в Тwitter глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Навальный перед впадением в кому выпил чай, который ему принес помощник.

Также мы сообщали, что в Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления и заявили о готовности отправить его за рубеж.