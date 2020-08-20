В Киеве сотрудники супермаркета "Велмарт" по улице Чернобыльской рассказали подробности инцидента с пьяным мужчиной, который зашел в помещение с подозрительным черным пакетом и угрожал всех взорвать.

Кассир супермаркета Анастасия заявила, что в супермаркет зашёл не совсем трезвый мужчина, которого сразу же передали работникам полиции.

"Никакого террориста не было, был просто пьяный мужчина, который, наверное, немного выпил и его сразу передали работникам полиции и все", - заявила кассир Анастасия.

Напомним, что ранее на линию 102 поступил вызов о том, что в магазине “Велмарт" на улице Чернобыльской в Киеве находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

Сейчас супермаркет работает в обычном режиме. Полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет.

Впрочем, подобные угрозы не всегда невинные последствия пьяного поведения. Некоторые ситуации заканчиваются более плачевно - так, на Троещине ревнивый муж бросил гранаты в магазин, где была его жена, и покончил с собой.