Нормализация ситуации в Беларуси, где после выборов президента прошли массовые акции протеста и забастовки, отвечает интересам как России, так и Европейского Союза.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует пресс-служба Кремля по итогу телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Сообщается, что Мишель проинформировал Путина о результатах внеочередного саммита ЕС, посвященного событиям в Беларуси

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа Европейский совет собрался в Брюсселе на экстренный саммит по поводу ситуации в Беларуси и принял итоговую декларацию. В документе декларируется непризнание результатов президентских выборов в республике, однако призыва провести новые там нет.

Как мы сообщали ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Беларуси.