На киевских холмах у монумента "Родины-матери" установили флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров. В День государственного флага Украины 23 августа здесь будет развиваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который будет виден из любой точки Киева.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на своей странице в Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект на средства меценатов, которым я очень благодарен!" - написал Виталий Кличко.

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