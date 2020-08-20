Церемония прощания с ученым и президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном, который скончался на 102-м году жизни, состоится в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров.

Об этом в четверг, 20 августа информирует пресс-служба НАН.

"Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении



Напомним, ученый в области металлургии и технологии металлов Борис Патон умер от остановки сердца в среду, 19 августа. Он руководил Национальной академией наук почти 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении по поводу смерти Патона поблагодарил судьбу за то, что ему "представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем".

Ранее "Страна" рассказала о главных достижениях выдающегося украинского научного деятеля.