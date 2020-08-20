Актер Михаил Ефремов не находился за рулем своего автомобиля в момент смертельной аварии 8 июня. Такое заявление сделал в суде его адвокат Эльман Пашаев, опираясь на показания "секретного свидетеля". Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на сегодняшнем заседании суда Пашаев зачитал показания "секретного свидетеля" Александра Кобца. Из них следует, что мужчина в тот вечер гулял по Москве и услышал визг тормозов. Ближашей к нему машиной оказался джип Ефремова. Как уверяет свидетель, за рулем сидел "молодой человек и складывал подушку безопасности". Кобец спросил, нужна ли ему помощь, на что водитель ответил бранью. Сам актер, по его словам, "сто процентов сидел на пассажирском сидении".

"Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая - вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка", - говорил в суде "секретный свидетель", которого цитирует телеграм-канал LIFE SHOT.

При этом ресурс отмечает, что описанный "тайным свидетелем" человек "удивительным образом похож на актера Ивана Стебунова" и публикует фото этого артиста с места происшествия.

"Напомним, после ДТП была информация, что Стебунов находился в авто с Ефремовым. Однако, потом он сам все это опроверг. Иван заявил, что они с супругой приехали на место аварии позже", - говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным телеграм-канала, в суде "секретный свидетель" защиты уточнил, что слеп на один глаз, а на втором у него минус три. В день аварии он выпил вместе с другом полтора литра "Балтики 9". Но он заявляет, что хорошо запомнил, что у сидевшего на водительском сидении человека были карие глаза.

"В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его - он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой", - отметил свидетель.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обещал представить в суде свидетеля, который видел, что за рулем автомобиля был сам актер.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем джипа на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в ДТП.

Также мы сообщали, что первый свидетель защиты сын Владимира Высоцкого назвал Ефремова на суде "очень хорошим" человеком.