в Киеве на жилмассиве Троещина произошло чрезвычайное происшествие - мужчина поджег магазин, в котором его супруга работала продавцом, после чего выбросился из окна многоэтажки.

О случившемся сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Инцидент произошел на улице Маяковского, 12. Мужчина якобы бросил в местный магазин под домом две гранаты на почве ревности. Его супруга, работавшая продавцом не смогла выйти из помещения, в котором начался пожар, поскольку женщину привалило холодильником. Она сгорела в огне.

Очевидцы вызвали пожарных. А сам мужчина поднялся на седьмой этаж дома и спрыгнул вниз, чуть не задев подъезжающую машину ГосЧС. Узнать мотивов мужчины не удалось, поскольку он скончался на месте.

В паблике "Киев оперативный" сообщается, что вместо гранат, мужчина просто поджег помещение. Детали происшествия выясняются.

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Спасатели не подтвердили смерть женщины во время пожара на Маяковского. В ГосЧС Киева сообщили, что погибших или пострадавших нет. Пожар произошел в продовольственном магазине площадью 40 кв м. Прибыв на место, пожарные сразу вынесли на расстояние три кислородных баллона. О смерти мужчины также не сказано ни слова.

Фото: Телеграм-канал "Киев сейчас"

Напомним также, что сегодня полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет в Киеве.

Ранее в Киеве на Троещине иностранка пыталась сжечь на костре части тела убитого сожителя.

Как сообщала "Страна", днем ранее в Киеве мужчина внезапно выстрелил по автомобилю полиции, в его блокноте нашли упоминания об "ЛДНР".