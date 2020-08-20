Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) под руководством Леонида Кравчука. Об этом он заявил во время визита в Херсонскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу сказать: благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал Зеленский.

По словам президента, на фронте уже целый месяц нет боевых ранений и погибших. "Я считаю, что это большое достижение ", - добавил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук заявил об ультиматуме России по Донбассу.

Также мы сообщали, что в Комитете избирателей обвинили Зеленского в рекламе "слуг" во время рабочих поездок.