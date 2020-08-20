Чай, который перед впадением в кому выпил российский оппозиционер Алексей Навальный, принес политику его помощник Илья Пахомов. Ранее пресс-секретарь Навального утверждала, что он отравился веществом, которое было подмешано в напиток.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует телеграм-канал Mash.

Так, в распоряжении журналистов оказалась запись с камер видеонаблюдения аэропорта Томска, на которой видно, как Навальный садится за стол без стакана с чаем. Через некоторое время напиток ему принес Илья Пахомов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером.

Таким образом опровергается версия о том, что якобы отравленный чай Навальному приготовили работники заведения общепита на территории аэропорта.

Также сообщается, что в Омске, где сейчас госпитализирован оппозиционер, прошел осмотр его личных вещей. В сумке не было обнаружено лекарственных препаратов, которые по одной из версий мог принять Навальный перед впадением в кому.

Кроме того, сотрудники полиции намеревались изъять все вещи политика, однако это сделать помешала адвокат Навального Кристина Малехина, так как, по ее словам, стражи порядка сперва заявляли о необходимости лишь провести осмотр.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете, который направлялся из Томска в Москву. Лайнер был вынужден совершить посадку в Омске, где его госпитализировали. Через некоторое время стало известно, что оппозиционер впал в кому.

По данным членов команды политика, Навального отравили. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В свою очередь телеграм-каналы со ссылкой на слова очевидцев сообщили, что политик ночью перед вылетом выпивал до поздней ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь мог вступить в реакцию с другими препаратами, которые предположительно употреблял Навальный, вследствие чего состояние его здоровья ухудшилось.

"Страна" подробно писала о том, что случилось с российским оппозиционером Навальным.