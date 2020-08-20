Греция или Кипр могут не поддержать персональные санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Причиной может послужить ситуация в Эгейском море и нежелание ЕС вводить ограничения против Турции.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Есть небольшое опасение, что Греция и, или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции", - написал Джозвяк.

Напомним, речь идет о санкциях, которые Греция просила Евросоюз ввести после конфликта, возникшего из-за добычи нефти в Эгейском море. Еще в июле Афины подняли вопрос об ограничениях, которые могут быть введены против Турции в случае нарушения ею территориальной целостности Греции. ЕС их так и не ввел.

Также мы писали о том, что глава дипломатии ЕС заявил о начале разработки санкций против белорусских властей.