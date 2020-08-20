Полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет "Велмарт" в Святошинском районе Киева. Взрывного устройства у него обнаружено не было.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует издание "Сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пьяный мужчина пытался зайти в магазин. Когда его не впустили в помещение, сделав замечание, он пригрозил взрывом. Сейчас на него составляется административный протокол. В руках у него ничего не было, это преувеличено. Просто мужчина выпил лишнего", - сообщили правоохранители.

Напомним, сегодня из "Велмарта" на улице Чернобыльской в Киеве поступило сообщение на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

Ранее мы писали, что 3 августа в столичном бизнес-центре "Леонардо" уроженец Узбекистана захватил отделение банка. Он угрожал привести в действие взрывное устройство, которое, по его словам, находилось у него в сумке. Правоохранителям удалось задержать преступника.