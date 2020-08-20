В Службе безопасности Украины решили опровергнуть заявление ФСБ РФ о попытке украинцев похитить в России "лидера ополчения ДНР". По данным украинской спецслужбы, информация является "очередным фейком российской стороны".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - сказано в заявлении.

Также в спецслужбе уточнили, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе, должен понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством.

Напомним, ранее в СБУ отказывались комментировать данное сообщение ФСБ, ссылаясь на то, что это не их компетенция.

Также мы писали, что, по версии известного российского журналиста-военкора Семена Пегова, украинские спецслужбы пытались похитить из России фигуранта дела о сбитом "Боинге" МН17.