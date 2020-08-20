Для реализации программ по реставрации и реконструкции украинских культурных объектов необходимо выделить более 55 миллиардов гривен.

Об этом в четверг, 20 августа, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал чиновник.

По его словам, речь идет не только о реставрации и реконструкции старых объектов, но и строительстве новых, а также создании Центров культурных услуг, преобразовании клубов и библиотек в современные комплексы.

На данный момент за ведомством числится 130 тысяч недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации – это не просто сохранить объекты, а наполнить их новым значением", - отметил Ткаченко.

Слова Ткаченко о реставрации с 02:44. Видео: Facebook/ Министерство культуры и информационной политики Украины

Напомним, недавно Ткаченко отчитался о выделении 100 миллионов гривен на создание патриотических сериалов.

Ранее министр просил правительство вернуть из государственного бюджета его ведомству 2 млрд гривен, которые были перераспределены на другие нужды.