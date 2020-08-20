В сети появилось последнее прижизненное видео вора в законе Надира Салифова по кличке Лоту Гули, которого 19 августа застрелили в турецкой Анталье. Предположительным убийцей оказался азербайджанский криминальный авторитет Хаган Зейналов ("Хан").

Об этом в Facebook написал журналист Виталий Губин.

Так, по его данным убийство будет иметь серьезное влияние на ситуацию в криминальном мире вообще, и в его украинском сегменте - в частности.

"В гостиничном номере азербайджанский криминальный авторитет Хаган Зейналов ("Хан") расстрелял вора в законе Надира Салифова aka Гули Бакинский. Достали видео, как "Хан" незадолго до расстрела Гули сопровождает его в коридоре гостиницы. Считается, что это едва ли не последнее прижизненное видео короля преступного мира. Где оператором выступает его киллер", - написал Губин.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что осенью прошлого года Лоту Гули организовал избиение известного украинского "вора в законе" Андрея Недзельского по кличкам Неделя.

Также мы писали, что 7 июля СБУ задержала в Одессе во время попытки похищения человека четырех бандитов из группировки вора в законе Надира Салифова по кличке Лоту Гули.